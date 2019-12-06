Как рассчитать налог на недвижимость?

«…Я пенсионерка. Мне 80 лет. Имею квартиру площадью 62 кв. метра. Три года назад я узаконила балкон. По документам жилая площадь квартиры увеличилась до 66 кв. метров. Теперь каждый год я должна платить налог на недвижимость в размере 362,99 гривен. Почему? Объясните, за что я плачу?

Шиян В.М., г. Николаев»

Как проинформировали в Главном управлении налоговой службы Николаевской области , налог на недвижимость регулируется статьей 265 Налогового кодекса Украины. С 2015 года необходимо платить налоги за любую недвижимость – как жилую, так и нежилую.

Оплачивается налог ежегодно за прошлый год. Таким образом, в 2019-м платим налог на недвижимость за 2018 год. Но оплачивают его не все, а только те владельцы жилья, у которых общая площадь строений на одного человека превышает льготную. Так, не облагаемый налогом минимум составляет:

для квартир – 60 кв. м;

для домов – 120 кв. м;

для имущества «квартира + дом» – 180 кв. м.

Исходя из информации, которую вы нам предоставили, общая площадь вашей квартиры – 66 кв. метров. Таким образом, вам нужно заплатить разницу между льготной (не облагаемой налогом) и общей площадью, то есть: 66 кв. м – 60 кв. м = 6 кв. м.

Ставку налога определяет местный совет. В разных городах и областях Украины эта сумма может отличаться, но по закону она не может превышать 1,5% от размера минимальной заработной платы за 1 кв. метр.