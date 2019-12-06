У Миколаївській області ліквідовано центр мінімізації митних платежів з оборотом 150 млн грн

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Миколаївській області спільно з працівниками УСБУ в Миколаївській області та АЧРУ Державної прикордонної служби України під процесуальним керівництвом прокуратури Миколаївської області зупинили роботу центру мінімізації митних платежів, через який протягом 2018-2019 рр. було проведено зовнішньоекономічних операцій на 150 млн. грн.

В рамках операції «Рубіж» та розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України було встановлено групу осіб, які надавали підприємствам реального сектору економіки, зареєстрованим на території регіону, послуги з ухилення від сплати податків та приховування (неповернення) валютної виручки під час експорту с/г продукції.

Для вивезення за межі митної території України товарів (соняшникова олія та соняшниковий шрот) у митному режимі «експорт», організаторами та учасниками схеми було створено ряд підконтрольних підприємств-резидентів, в т.ч. cуб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, які було зареєстровано як на них безпосередньо, так і на підставних осіб.

Вигодонабувачами ЦММП виступали с/г підприємства Миколаївської області, які вирощували насіння соняшника та здійснювали його переробку, отримуючи соняшникову олію та соняшниковий шрот, який продавали без відображення вказаних операцій в бухгалтерському та податковому обліку, отримуючи необліковані доходи.

Зокрема, вказану продукцію експортували від імені підконтрольних організаторам ЦММП підприємств-експортерів за підробленим контрактам на адресу підконтрольних компаній-нерезидентів через морські олійні термінали. При цьому під час митного оформлення товарів до митних органів подавались підроблені документи, до яких вносились недостовірні відомості щодо вартості товарів, яка умисно занижувалась.

За кордоном товар реалізовували в адресу інших підконтрольних підприємств-нерезидентів за звичайними ринковими цінами, а виручка, отримана від такої реалізації, надходила на банківські рахунки, відкриті за кордоном.

Зазначені дії давали можливість вигодонабувачам приховувати реальні прибутки, отримані за кордон (шляхом приховування/неповернення валютної виручки) та ухилятись від сплати податків в особливо великих розмірах.

За результатами санкціонованих обшуків, проведених в офісних, житлових та нежитлових приміщеннях, а також в транспортних засобах, які використовували фігуранти, вилучено 1 млн. 840 тис. грн. та 150,85 тис. дол. США необлікованої готівки, чорнові записи, печатки та штампи підконтрольних компаній, оригінали первинних бухгалтерських та податкових документів, документи та журнали складського обліку та ін. докази незаконної діяльності.

Наразі вирішується питання про накладення арешту на вилученні предмети, речі, документи та банківські рахунки підконтрольних компаній.

Триває слідство.

Головне управління ДФС у Миколаївській області