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Новини / Розслідування

ЯК ШАХРАЇ ЗБИРАЮТЬ ЩЕДРІ «УЖИНКИ»

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Як відомо, безоплатний сир буває тільки в мишоловці. А інша народна мудрість гласить: дешева рибка – погана юшка. Здавалося б, прописні істини. Проте довірливі громадяни раз по раз наступають на …

«Это не реформа – это беда для сельских жителей»

ВИРОК ПРАВОСУДДЮ: Пішов уже п’ятий рік, як посеред білого дня було зарізано людину. Натомість судовому процесу кінця-краю не видно…

Орган опіки чи… нехтування?..

Соборная площадь: коррупция или реконструкция?

ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОК

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Зворотний зв’язок / Новини

Как работа на пенсии снизила коэффициент зарплаты

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«Сегодня я имею статус переселенца. Родился на Донбассе в 1945 году, пенсию как шахтеру мне дали досрочно – в 1991 году. При подземном стаже 26 лет коэффициент зарплаты составлял 3,27231. …

ЛЮДИНА І ЗАКОН

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Людина і закон / Новини

«Автоподства»: посеред білого дня…

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До редакції звернувся мешканець обласного центру Анатолій В., який розповів про те, як ледве не став жертвою зловмисників. Чоловік попросив розмістити його розповідь у газеті, аби попередити та закликати до …

КОНФЛІКТНА СИТУАЦІЯ

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Конфлікт / Новини

ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗБРАННЫХ: Могут ли николаевцы бесплатно пройти компьютерную томографию?

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В четырех больницах Николаева, несмотря на заключенные договора, с пациентов требуют полную оплату за проведение компьютерной томографии. Об этом сообщает Центр журналистских расследований. БСМП и городская больница № 1 подписали …

БЕЗвиконавча служба

Куди уплили мільйони?..

71-летний отец Казимирова продолжит находиться в СИЗО

Вода в Варваровку так и не пришла. А обещали…

СУСПІЛЬСТВО

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Новини / Репортер / Суспільство

Вшанували ветеранів податкової

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Сьогодні в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області відбулися урочистості у режимі онлайн-конференції з нагоди 15-ї річниці створення Всеукраїнської асоціації ветеранів Державної податкової служби України. В. о. голови ДПС України …

ПОЛІТИКУМ

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Новини / Політикум

В Николаевском аэропорту сменился руководитель

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Петр Кызым назначен исполняющим обязанности КП «Николаевский международный аэропорт». Как известно, 23 сентября генеральный директор КП «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна заявил, что покидает свою должность и 24 сентября – …

СПОРТ

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Новини / Спорт

Трофей вирушає на Баштанщину!

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У суботу, 6 листопада, на штучному полі Центрального міського стадіону Миколаєва відбувся фінал розіграшу футбольного Кубка на призи газети «Рідне Прибужжя» пам’яті репортера Миколи Баранова. У боротьбі за почесний трофей …

ЕКОНОМІКА

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Економіка / Новини

Податкова амністія – все, що потрібно знати

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Медійні заходи з нагоди новацій та нюансів податкового законодавства в Головному управлінні Державної податкової служби у Миколаївській області стали вже традицією. Чергова пресконференція на тему «Про перебіг кампанії одноразового (спеціального) …