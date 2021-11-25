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ЯК ШАХРАЇ ЗБИРАЮТЬ ЩЕДРІ «УЖИНКИ»
Як відомо, безоплатний сир буває тільки в мишоловці. А інша народна мудрість гласить: дешева рибка – погана юшка. Здавалося б, прописні істини. Проте довірливі громадяни раз по раз наступають на …
ЗВОРОТНИЙ ЗВ’ЯЗОКЧИТАТИ ВСІ
Как работа на пенсии снизила коэффициент зарплаты
«Сегодня я имею статус переселенца. Родился на Донбассе в 1945 году, пенсию как шахтеру мне дали досрочно – в 1991 году. При подземном стаже 26 лет коэффициент зарплаты составлял 3,27231. …
ЛЮДИНА І ЗАКОНЧИТАТИ ВСІ
«Автоподства»: посеред білого дня…
До редакції звернувся мешканець обласного центру Анатолій В., який розповів про те, як ледве не став жертвою зловмисників. Чоловік попросив розмістити його розповідь у газеті, аби попередити та закликати до …
КОНФЛІКТНА СИТУАЦІЯЧИТАТИ ВСІ
ОБСЛЕДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗБРАННЫХ: Могут ли николаевцы бесплатно пройти компьютерную томографию?
В четырех больницах Николаева, несмотря на заключенные договора, с пациентов требуют полную оплату за проведение компьютерной томографии. Об этом сообщает Центр журналистских расследований. БСМП и городская больница № 1 подписали …
СУСПІЛЬСТВОЧИТАТИ ВСІ
Вшанували ветеранів податкової
Сьогодні в Головному управлінні ДПС у Миколаївській області відбулися урочистості у режимі онлайн-конференції з нагоди 15-ї річниці створення Всеукраїнської асоціації ветеранів Державної податкової служби України. В. о. голови ДПС України …
ПОЛІТИКУМЧИТАТИ ВСІ
В Николаевском аэропорту сменился руководитель
Петр Кызым назначен исполняющим обязанности КП «Николаевский международный аэропорт». Как известно, 23 сентября генеральный директор КП «Николаевский международный аэропорт» Федор Барна заявил, что покидает свою должность и 24 сентября – …
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СПОРТЧИТАТИ ВСІ
Трофей вирушає на Баштанщину!
У суботу, 6 листопада, на штучному полі Центрального міського стадіону Миколаєва відбувся фінал розіграшу футбольного Кубка на призи газети «Рідне Прибужжя» пам’яті репортера Миколи Баранова. У боротьбі за почесний трофей …
ЕКОНОМІКАЧИТАТИ ВСІ
Податкова амністія – все, що потрібно знати
Медійні заходи з нагоди новацій та нюансів податкового законодавства в Головному управлінні Державної податкової служби у Миколаївській області стали вже традицією. Чергова пресконференція на тему «Про перебіг кампанії одноразового (спеціального) …